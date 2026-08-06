居酒屋デートを満喫スペインの優勝で幕を閉じたサッカー北中米Ｗ杯。スーパースター達のハイレベルな戦いが日本中をアツくするなか、女子アナ界イチのサッカー好きとして知られるテレビ朝日・三谷紬(つむぎ)アナ（32）も″アツアツ″な日々を送っていた。６月中旬のとある夜、都内にある日本酒が美味いと評判の居酒屋の前に三谷の姿があった。その隣で俳優の染谷将太似の高身長イケメンが寄り添っている。「彼はＡさんという男性で