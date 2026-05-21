Insta360 Japan株式会社は、360°ドローン「Antigravity A1」の全キットを対象とした「お出かけセール」を5月21日（木）に開始した。 同製品の各キットが通常価格から20%OFFになるキャンペーン。さらに、購入時にクーポンコードを入力することで、フライトバッテリーがプレゼントされる。 Antigravity A1は、Insta360から誕生したドローンブランド「Antigravity」の8K 360°カ