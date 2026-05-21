キャンペーン：360°ドローン「Antigravity A1」が20%OFFに クーポン適用で予備バッテリーをプレゼント
Insta360 Japan株式会社は、360°ドローン「Antigravity A1」の全キットを対象とした「お出かけセール」を5月21日（木）に開始した。
同製品の各キットが通常価格から20%OFFになるキャンペーン。さらに、購入時にクーポンコードを入力することで、フライトバッテリーがプレゼントされる。
Antigravity A1は、Insta360から誕生したドローンブランド「Antigravity」の8K 360°カメラドローン。8K解像度による全周映像を空撮できる。
キャンペーン名
Antigravity お出かけセール
期間
2026年5月21日（木）～5月27日（木）
対象製品・キット
標準版価格：209,000円→167,000円（20%OFF） 同梱内容：Antigravity A1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラー、フライトバッテリー×1
エクスプローラーキット価格：249,000円→199,000円（20%OFF） 同梱内容：Antigravity A1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラー、フライトバッテリー×3、充電ハブ
インフィニティキット価格：263,900円→211,000円（20%OFF） 同梱内容：Antigravity A1ドローン、Visionゴーグル、グリップモーションコントローラー、大容量バッテリー×3、充電ハブ、クイックリーダー
追加特典
購入時にクーポンコード「AGRMMMJ」を入力すると、フライトバッテリーをプレゼント（数量限定、なくなり次第終了）。