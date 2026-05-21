イラスト：飯田ともき 5月11日（月）から5月18日（月）まで実施したアンケート、「初めて買ったデジタルカメラ、まだ持っている？」の回答編です。 var pie = new d3pie("pieChart_0",{ "header": { "title": { "text": "初めて買ったデジタルカメラ、まだ持っている？", "fontSize": 18,