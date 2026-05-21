イラスト：飯田ともき

5月11日（月）から5月18日（月）まで実施したアンケート、「初めて買ったデジタルカメラ、まだ持っている？」の回答編です。

選択項目 投票数 持っている 379 持っていない 407 合計 786

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お寄せいただいたコメントを一部抜粋して掲載します。

持っている

持っていない

機種はFinePix A310。高校のころ、美術の授業で写真を扱ったのをきっかけにお小遣いを貯めて買った。写真を撮る楽しさを教えてくれた。その後一生の趣味になった上に、画像処理装置の開発の仕事をしているのも元はこのカメラがきっかけ。壊れてしまっているけど、実家の机の上に飾っている。 EOS 70Dを今でもバリバリ現役で使用している。学生時代、苦労して猛烈バイトしてやっと手が届いた1台。思い入れがあるなんてレベルではないほどに思いが詰まっているから手放せない。ただ老朽化には勝てず、おかねをまたためてEOS R7か、今後出るであろう次世代R7を買い足したい。 2001年誕生、ポルシェデザインの美学が宿る縦型名機。アルミボディに光る丸窓液晶、置くだけの充電台など、当時の憧れと未来が詰まっていました。ハニカム構造の豊かな色彩は、今も色褪せない大切な記憶。手にするたびに当時のワクワクが蘇る、富士フイルムが誇る至高の逸品です。 初めて（中古で）買ったのはリコーのRR30。単3電池＋SDカードという鉄壁の布陣で未だに動く。レンズ前1cmマクロは未だに驚異的だ。 パナソニックのミラーレス一眼「LUMIX G1」。十分現役で使っている。写真の写りもまだまだいけます。 初めて使った感覚が衝撃的だったから。うれしくて海外APから電話回線使って写真メール送ったりしたものです。機種：ミノルタ Dimage V（1997） 初めて買ったKodak DC3800は2000年製で前世紀の遺物。昔の写真を見返すといい雰囲気なんで引っ張り出したらナント動きました。でも、ホットピクセルいっぱい、電池カバーはパリパリ割れるで四半世紀の時代を感じる…… 今の奥さん（当時は彼女）と初めていった旅行に合わせて購入したので、思い出深く捨てられません。オリンパスのCAMEDIA C-1400XLです。当時のフラッグシップモデルですが、お店の手違いで半額程度で手に入り、小躍りした記憶があります。 カシオのデジカメ1号機「QV-10」を持っています。インターフェースやアプリがないので撮影出来ても見ることが出来ませんが、間違いなく私の宝物です。 結婚した時に買ったソニーのコンデジ（DSC-T70）、まだ持ってます。一応まだ使えますが、もう御老体で手ブレ補正ユニットが壊れていて、4～5枚撮るとブルブル振動して画面もブルブル状態になるので休憩が必要になります。今はもう無いスライド式レンズカバー付きのスリムなコンデジで、電源すら入らなくなったら諦めがつくのですが、一瞬でも動くのでなんか捨てられません…… 「マビカ」今となってはユニークすぎて捨てる気がしない、PCからFDドライブも消えて実用性ゼロですが。 性能的/経済的には売るのが合理的（なんと中古相場が購入価格を上回っている）だが、初めて買ったデジカメであり、買ったときは周りにたくさん自慢していたので、自分も周りもそのカメラに対する愛が深く、売りにくい。 CanonのPowerShot SX130ISです。光学ズーム、マニュアルモードなど一通り欲しいものは揃っていて、何より乾電池駆動。壊れない限りは手放す理由がありませんCybershot U-10が初めてのデジカメ。息子が幼稚園に入ったころにおもちゃ代わりに譲り、さんざん酷使され故障→廃棄へ。撮った写真は今もGoogle Photoに入っている。 大学で必要だったので買ったNikon D5200でしたが、D5500が出る前にD750に買い替えました。D750はボタンの印字が剥げる程使い込んだので、手元にとってあります。 次のカメラの軍資金となりました。今のコンデジブームを思えば、もう少し取捨選択して一部は残しておけばと後悔しています 1996年購入のカシオQV-100（35万画素）。恐ろしく電池を食い、単3×4本で10数枚しか撮れず画質もダメ。保有し続ける理由は無かった。 2003年頃。FujiのFinePix F420だった。フィルムカメラのサブとして買った。コンパクトながら、操作性も良く、ファインダーもあり結構長い間愛用していたと思うが、故障して放置。引っ越しの際に断捨離してしまった。 電池ぶたが壊れてしまったのでやむなく廃棄したんですがこんなレトロブームくるならとっておけばよかったですね 残されたものが大変だから（祖父が亡くなった時、300以上の盆栽の鉢植えをどうして良いか分からず、両親が悲鳴を上げていた） 初デジカメはソニーのサイバーショットDSC-P30。2002年頃の購入だったかと思います。単3電池駆動の機種でした。その後、デジカメを欲しがっていた会社の同僚にタバコ1カートンでトレードされていきました。 キヤノン PowerShot A200。インドのカルカッタ、混雑したバス内でバッグから抜き取られた。日本人からカメラを盗むのはカルカッタ（簡単だった）ってか？忘れてねぇーからなッ！ 友人にあげた。その後、子供のおもちゃと化して壊されたので捨ててしまいました。2台目以降は残ってるんだけどなぁ… QV-10でしたが、人に譲りました。カメラにあまり興味も仕様等にこだわりはないが、周りがデジカメを持っているので、何でも良いから欲しいとの会話から、最初のデジカメを譲ったので。 歴代、買い換え時に使用終了したものはすべて売却した。だが、初代機の機種名は写真保存の根底レベルのフォルダ名として、変えることなく使い続けている。 壊れて手放した（はず）。ニコンのCOOLPIX 900という本体の半分が回転する変態機でした