株式会社ワイドトレードは、脚径28～32mmのLeofotoカーボン三脚「LSレンジャー」の新製品を5月29日（金）に発売する。 エレベーター部分を排したことで軽量化した中型三脚。従来の「LSレンジャー」では3段階だった開脚角度を4段階に変更。全高が約10cm高くなったことで、身長約170cmのユーザーでもアイレベルに近い高さで使用できるようになった。 水辺での使用を