株式会社ワイドトレードは、脚径28～32mmのLeofotoカーボン三脚「LSレンジャー」の新製品を5月29日（金）に発売する。

エレベーター部分を排したことで軽量化した中型三脚。従来の「LSレンジャー」では3段階だった開脚角度を4段階に変更。全高が約10cm高くなったことで、身長約170cmのユーザーでもアイレベルに近い高さで使用できるようになった。

水辺での使用を想定し、ロックナットには防水仕様の部品を採用。ロック部に水や砂が入りにくい構造とすることで、撮影中の不具合を抑え、使用後のメンテナンスも簡略化できるという。

脚部のカーボン柄には、Leofoto三脚で初となるデザインを採用。脚部のみのモデルに加え、雲台セットモデルも用意する。

LS-284Cpro

LS-284Cpro+LH-30R

LS-324Cpro

LS-324Cpro+LH-40R

全高：1,300mm 最低高：100mm 収納高：485mm 段数：4段 脚径：最大28mm ベース径：52mm 耐荷重：10kg 重量：1,200g 対応石突き：LF-16 価格：7万1,280円全高：1,395mm 最低高：150mm 収納高：570mm 段数：4段 脚径：最大28mm ベース径：52mm 耐荷重：10kg 重量：1,540g 搭載雲台：LH-30R 付属プレート：NP-50 対応石突き：LF-16 価格：8万4,480円全高：1,400mm 最低高：105mm 収納高：515mm 段数：4段 脚径：最大32mm ベース径：60mm 耐荷重：15kg 重量：1,490g 対応石突き：LF-19 価格：7万9,200円全高：1,500mm 最低高：100mm 収納高：615mm 段数：4段 脚径：最大32mm ベース径：60mm 耐荷重：15kg 重量：1,980g 搭載雲台：LH-40R 付属プレート：NP-60 対応石突き：LF-19 価格：10万320円