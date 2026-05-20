銀一株式会社は5月20日（水）、取り扱いブランド「Tether Tools」のUSB Type-Cケーブルを対象とした20％OFF キャンペーンを開始した。 国内正規販売店での新規購入者が対象となる。なお、5月26日（火）発売予定の新製品、ショートケーブル（51cm）と延長用ケーブル（4.8m）もキャンペーン対象に含まれる。 「テザープロ オプティマ（TetherPro Optima）」は、テザー撮影