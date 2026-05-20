銀一株式会社は5月20日（水）、取り扱いブランド「Tether Tools」のUSB Type-Cケーブルを対象とした20％OFF キャンペーンを開始した。

国内正規販売店での新規購入者が対象となる。なお、5月26日（火）発売予定の新製品、ショートケーブル（51cm）と延長用ケーブル（4.8m）もキャンペーン対象に含まれる。

「テザープロ オプティマ（TetherPro Optima）」は、テザー撮影時の接続安定性を高めるために設計されたUSB Type-Cケーブル。一般的なUSBケーブルで接続切れの原因となる、電力供給とデータ転送の競合を避けるため、電力供給機能を排除したデータ転送専用設計を採用する。

転送速度は最大10Gbpsに対応。延長ケーブルと組み合わせることで最大19.2mまでの伝送が可能で、屋外で撮影しながら離れた室内でデータを確認するような運用にも使用できる。

接続時にPower Delivery（パワーデリバリー）が自動で有効になるカメラでも動作するとしている。

キャンペーン名

プロの新しい標準 “テザープロ オプティマ” 期間限定 20％OFF キャンペーン



対象期間

2026年5月20日（水）～ 6月14日（日）



対象店舗

国内正規販売店



対象製品

9.4m

4.6m

3m

1.8m

1m

51cm

4.8m（延長用）

10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ／ブラック）：26,840円→21,472円 10G USB-C ケーブル（オレンジ／ブラック）：26,840円→21,472円10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ／ブラック）：11,770円→9,416円 10G USB-C ケーブル（オレンジ／ブラック）：11,770円→9,416円10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ）：11,000円→8,800円 10G USB-C ケーブル（オレンジ）：11,000円→8,800円10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ）：9,240円→7,392円 10G USB-C ケーブル（オレンジ）：9,240円→7,392円10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ）：6,930円→5,544円 10G USB-C ケーブル（オレンジ）：6,930円→5,544円10G USB-C ケーブル ライトアングル（オレンジ）：3,190円→2,552円10G USB-C ロッキング エクステンション ケーブル（オレンジ／ブラック）：12,760円→10,208円