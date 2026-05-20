Nextorage株式会社は、5月20日（水）にスタートした「第4回 Amazonスマイル SALE」と、続く「暮らし応援 初夏のお買い得SALE」に参加する。 CFexpress Type BおよびType Aメモリーカード、SDXC/microSDXC UHS-IIメモリーカード、ポータブルSSD、各種カードリーダーなどを最大37%OFFで販売する。 セール期間 第4回 Amazonスマイル SALE：5月27日（水）9