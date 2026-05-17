弊社インプレスが運営する写真投稿サイト「GANREF」は、会員向けリアルイベント「GANREF MEET 2026」を6月6日（土）に開催する。会場は東京・神保町のインプレスグループ イベントスペース。参加は無料で、事前の申し込みが必要となっている。 プロ写真家によるセミナーや機材開発者のトークショーをはじめ、最新機材のタッチ＆トライ、モデル撮影ブース、プレゼント抽選会を含む懇親会な