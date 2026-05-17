弊社インプレスが運営する写真投稿サイト「GANREF」は、会員向けリアルイベント「GANREF MEET 2026」を6月6日（土）に開催する。会場は東京・神保町のインプレスグループ イベントスペース。参加は無料で、事前の申し込みが必要となっている。

プロ写真家によるセミナーや機材開発者のトークショーをはじめ、最新機材のタッチ＆トライ、モデル撮影ブース、プレゼント抽選会を含む懇親会などが行われる。

写真家＆開発者によるトークショー

会場内の特設ステージでは、さまざまなジャンルの写真家やメーカー担当者が登壇する。

製品体験・展示ブース

11時30分～12時15分：沖昌之「だから、猫写真は楽しい！その瞬間を撮るために」 12時30分～13時15分：別所隆弘「定番写真から自分を代表する作品づくりへ」 13時30分～14時15分：ニコン開発者「レンズ設計者&デザイナーに聞く、Zシステム時代の最新事情」 14時45分～15時30分：喜多規子「究極の1枚を形に。アート紙プリントの魅力」 16時15分～17時00分：萩原れいこ「風景の記憶を辿り、自分だけの『深層』を切り取る」

協賛企業による最新機材の展示や体験が行われる。会場内のモデル撮影ブースや物撮りブースにて、実際に製品を試用することが可能だ。

ウエスタンデジタル / アイ・オー・データ機器

プロ向けストレージ「G-DRIVE」シリーズや、DisplayHDR 1400対応ディスプレイなど、編集ワークフローを支えるデバイスを展示する。

エプソン販売

事前アップロードした写真のプリント（先着80名限定）をプレゼント。アート紙「Velvet Fine Art Paper」を用いたA3ノビサイズのプリントが受け取れる。あわせてフォトコンテストへの当日応募受付も行われる。

※プリントを受け取るには、喜多規子氏のセミナー受講が必須。

※写真のアップロードは6月1日（月）12時00分締切。

コシナ

「ZEISS＆Voigtlanderレンズ」のタッチ＆トライを実施。ご自身のカメラ（RF・Z・E・Xマウント）に装着しての試用もできる。

ニコンイメージングジャパン

最新の「ZR」をはじめ「Z9」「Z8」「Z6III」「Z5II」「Zf」「Z50II」といったカメラボディと、NIKKOR Z レンズを用意。開発陣から直接、設計思想やエピソードを聞くこともできる。

来場者特典や懇親会も

来場者にはGANREFオリジナルステッカーをプレゼント。デジカメ Watch Channel登録、および沖昌之氏のセミナー参加者に「これネコ？ それネコ？」缶バッジを配布する（先着順）。

イベントの締めくくりとなる17時30分からは、プレゼント抽選会を含む懇親会を実施する。

飲み物と軽食が用意され、写真家や協賛企業担当者、来場者同士で写真談義を楽しめる場となっている。抽選会はGANREF会員が対象だが、当日入会した方も参加できる。

開催概要

日時

2026年6月6日（土）11時00分～19時00分（入退場自由）



会場

株式会社インプレス イベントスペース

東京都千代田区神田神保町1-105 神保町三井ビルディング 23F

参加費

無料（事前予約制）



参加方法

事前予約制。専用フォームより申し込み



応募締切

2026年6月5日（金）12時00分まで



協賛企業

株式会社コシナ、ウエスタンデジタルマーケティング合同会社、株式会社アイ・オー・データ機器、株式会社ニコンイメージングジャパン、エプソン販売株式会社（順不同）



景品協賛・提供

株式会社コシナ、株式会社焦点工房、株式会社東ハト、Other World Computing (OWC)、Pelican Products株式会社、ほか（順不同）