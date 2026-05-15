SHOTEN XTZ 株式会社焦点工房は、SHOTENブランドの電子マウントアダプター「XTZ」および「GXTZ」の最新ファームウェアを5月15日（金）に公開した。 どちらもニコンZマウントカメラ向けの電子接点付きマウントアダプター。今回のアップデートでは、対応レンズの追加や動作の最適化などが盛り込まれている。 SHOTEN XTZ（Ver.1.10） 富士フイルムXマウントレンズをニコンZマウントのカメラで使