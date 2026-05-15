株式会社サードウェーブは5月15日（金）、パソコン専門店「ドスパラ」の各店舗および通販サイトにて、32GBメモリ搭載パソコンを対象としたセール「大容量メモリPC祭」を開始した。期間は6月5日（金）10時59分まで（店舗は6月4日閉店まで）。 期間中、対象となる32GBメモリ搭載の新品PCを購入する際に利用できる、最大10万円引きのクーポンを配布する。デスクトップPC、ノートPCともに対象となっ