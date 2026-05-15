株式会社サードウェーブは5月15日（金）、パソコン専門店「ドスパラ」の各店舗および通販サイトにて、32GBメモリ搭載パソコンを対象としたセール「大容量メモリPC祭」を開始した。期間は6月5日（金）10時59分まで（店舗は6月4日閉店まで）。

期間中、対象となる32GBメモリ搭載の新品PCを購入する際に利用できる、最大10万円引きのクーポンを配布する。デスクトップPC、ノートPCともに対象となっている。

開催期間

2026年5月15日（金）11時00分～6月5日（金）10時59分

※店舗は6月4日（木）閉店まで

内容

対象の32GBメモリ搭載PC購入時に最大10万円引きクーポンを適用

対象店舗

ドスパラ各店、通販サイト

対象製品（一部）

【10万円クーポン対象】GALLERIA XPC7A-R57-GD メモリ32GB/SSD2TBモデル

【7万円クーポン対象】GALLERIA DL9R-IG-C4A メモリ32GB/SSD2TBモデル

【5万円クーポン対象】GALLERIA XPR7A-R57-GD メモリ32GBモデル

OS：Windows 11 Home CPU：Core Ultra 7 265F グラフィック：GeForce RTX 5070 12GB メモリ：32GBメモリ DDR5 ストレージ：2TB Gen4 SSD 基本構成価格：490,380円OS：Windows 11 Home CPU：Ryzen AI 9 HX 370 グラフィック：Radeon 890M メモリ：32GBメモリ DDR5 ストレージ：2TB Gen4 SSD ディスプレイ：14インチ液晶 (2,880×1,800) 120Hz 基本構成価格：300,980円OS：Windows 11 Home CPU：Ryzen 7 7700 グラフィック：GeForce RTX 5070 12GB メモリ：32GBメモリ DDR5 ストレージ：1TB Gen4 SSD 基本構成価格：39万9,080円