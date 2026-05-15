富士山麓電気鉄道株式会社は、株式会社山と溪谷社と協力し、富士急行線沿線の自然や歴史を楽しめるハイキングイベント「富士みちトレイルスタンプラリー」を5月16日（土）より開始する。 山と溪谷社が提供する山のスタンプラリーアプリ「YAMASTA（ヤマスタ）」を利用して実施されるイベント。「富士みち」とは、江戸時代に栄えた富士山信仰の道を指し、富士急行線はこの街道と並行して運行している。スタンプラリ&