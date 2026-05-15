FRAME-ONE スーツケースブランドの「LEGEND WALKER」を運営している株式会社ティーアンドエスは、2026年春の新製品展示会を都内で開催した。8月発売予定のフォトグラファー・ビデオグラファー向けハードケース「FRAME-ONE」を展示していたので紹介したい。 FRAME-ONEは、カメラ機材の収納/運搬用スーツケース。価格は10万7,800円。プロカメラマンと共同開発した製品