使用例 ロカユニバーサルデザイン株式会社は、KANIの100×150mm角型フィルター用アクセサリー「マスクカード」を5月14日（木）に発売した。初心者でもGNDフィルターの効果を発揮できるよう工夫がされている。 角型フィルターを使い始めたばかりの初心者でも、グラデーション位置を確認しやすくなるように開発された製品。風景写真家の工藤智道氏の要望で製品化された。 100