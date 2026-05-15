マルミ光機株式会社は、レンズ保護フィルター「EXUS LENS PROTECT Mark II」に105mmと112mmを追加し、5月22日（金）に発売する。 「EXUS LENS PROTECT Mark II」は、片面反射率0.2%の超低反射マルチコーティングを採用したレンズ保護フィルターシリーズ。 37～95mmの16製品に加え、今回、フィルター径の大きなレンズの需要に対応する105mmと112mmを追加した。 ホコリの付着を軽減