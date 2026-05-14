α7 V ソニーは5月14日（木）、ミラーレスカメラ「α7 V」の最新ファームウェア（Ver. 2.00）を公開した。 同日発表されたXLRアダプター「XLR-A4」への対応をはじめ、撮影・再生機能の拡充、ワークフローの強化などの機能追加が含まれている。 今回のアップデートによる主な変更内容は以下の通り。 XLRアダプター「XLR-A4」への対応 装着時にサンプリング周波数