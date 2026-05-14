α7 V

ソニーは5月14日（木）、ミラーレスカメラ「α7 V」の最新ファームウェア（Ver. 2.00）を公開した。

同日発表されたXLRアダプター「XLR-A4」への対応をはじめ、撮影・再生機能の拡充、ワークフローの強化などの機能追加が含まれている。

今回のアップデートによる主な変更内容は以下の通り。

XLRアダプター「XLR-A4」への対応

装着時にサンプリング周波数96kHzの音声や、32bitフロート形式での音声記録が可能になった。



プリセットフォーカス機能の拡充

あらかじめ設定したピント位置に素早く合わせられる「プリセットフォーカス」機能が、ズームレンズでも利用可能になった。



動画への「電子署名書き込み」機能に対応

真正性カメラソリューションで活用する署名機能に対応した。



焦点距離表示の微細化

焦点距離の表示について、小数点以下第一位までの表示に対応。



同時記録画像の操作性向上

メモリーカードのスロット1とスロット2に同時記録された画像を、同時に「削除」または「レーティング」できるようになった。



再生情報の拡充

再生時にフォルダー名とファイル名が表示されるようになった。



FTP転送機能の強化

転送予定画像の予約中止が可能になったほか、モバイルアプリ「Transfer & Tagging」から「プロテクトした静止画の自動転送予約」や「SFTPサーバーの設定」などが可能になった。



レンズアップデート方法の変更

メニュー操作によるメモリーカード経由のレンズソフトウェアアップデート機能を終了。今後はPC（Windows/Mac）を用いたアップデートを利用する。



不具合修正・安定性向上

ショットガンマイクロホン「ECM-M1」装着時に記録ができない場合がある事象の改善、および動作安定性の向上。