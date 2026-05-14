LGエレクトロニクス・ジャパン株式会社は、27インチの4Kモニター「LG UltraFine」シリーズの新モデルとして「27U730B-B」および「27U710B-B」を発売する。 どちらも解像度4K（3,840×2,160）のIPSパネルを採用するモデル。広視野角かつ自然で鮮やかな色再現を実現するという。デジタルシネマ規格「DCI-P3」を標準値で90%カバーしており、HDR10にも対応する。 共通の機能として、ブルーライト低減