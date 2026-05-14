福島県の高速道路で起きた部活動の遠征中のバス事故を受け、県教育委員会は県内の県立学校に生徒の引率に関するルールの徹底を改めて求めました。5月6日、高校生20人を乗せたマイクロバスが福島県の高速道路で事故を起こし生徒1人が死亡しました。この事故を受けて県教育委員会は7日、県立学校の校長あてに生徒の引率に関する通知を送りました。通知では、校長などの管理職が事前に活動の日程や移動経路を把握し、生徒の安全