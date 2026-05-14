H&Y Filters JAPAN（株式会社レイクプラッツ）は、ねじ込みとマグネット両方の取り付け方法が選べるCPLフィルターに新サイズを追加。112mm径を5月11日（月）に発売した。 「EVO-Series MRC Slim Natural CPLフィルター Kit」の新サイズ。67～95mmの各サイズに加え、「RF100-300mm F2.8 L IS USM」などで使用できる112mm径がラインアップされた。 「NIKKOR Z 14-24mm f/2.8 S」の付属フードに