●きょう14日(木)も基本的には晴天だが 午後は所々入道雲発達も●昼の暑さ増すほど天気不安定 急な雨・雷に注意●週末に向けては天気安定 一段と暑さ増し「真夏日」も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きのう13日(水)の日本列島は、本州の山岳部を中心に一段と大気の状態が不安定で、発達した雨雲、雷雲があちらこちらで発生。県内も一部にわか雨がありました。地上付近は季節先取りの汗ばむ暑さとなる中、上空に冷たい空気＝寒気が流