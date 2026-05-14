●きょう14日(木)も基本的には晴天だが 午後は所々入道雲発達も

●昼の暑さ増すほど天気不安定 急な雨・雷に注意

●週末に向けては天気安定 一段と暑さ増し「真夏日」も

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きのう13日(水)の日本列島は、本州の山岳部を中心に一段と大気の状態が不安定で、発達した雨雲、雷雲があちらこちらで発生。県内も一部にわか雨がありました。地上付近は季節先取りの汗ばむ暑さとなる中、上空に冷たい空気＝寒気が流れ込んでいたことによるものです。

夜の間は地上の暑さがおさまり、本州付近は目立った雲は見られなくなりましたが、上空の寒気は動きが遅く、きょう14日(木)も日中は再び不安定な天気に注意が必要です。





きょう14日(木)の県内は、基本的には大体晴れの天気が続くものの、地上の気温が上がる昼過ぎ頃は、内陸、山間部ほどモクモクと雲が湧き上がって、夕立のようなにわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しなど、雲行きの変化に十分気をつけて、お過ごしください。





あす15日(金)、そして今週末にかけては、雲の成長を抑え込む高気圧のパワーが強まることで、にわか雨の可能性の低い、より日ざしの力強さが増す晴天となりそうです。一方で週末にかけて、いっそう「暑さ」がレベルアップしていきます。山口市内では今年初めての、最高気温30度に達する「真夏日」となる可能性もあります。



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きょう14日(木)の県内は、全般には力強い日ざしがタップリ降り注ぐ一日ですが、昼頃から夕方前は、内陸、山間部の一部のエリアで急に雲が発達してのにわか雨や雷雨の心配があります。山口市中心部、周南市街地も、わずかに通り雨があるかもしれませんので、日ざしタップリの陽気でも油断せず、空模様の変化に気をつけて、お過ごしください。





昼間の紫外線は強烈です。暑さ対策も兼ねて、できるだけ直射日光を避けて過ごすように心がけましょう。

空模様の急変に備えて、晴雨兼用の傘を用意するのも良いでしょう。





日中の気温は、所々25度に達する夏日となり、山口市内は28度まで上がるなど、昼間は広く6月並みの汗ばむ暑さとなるでしょう。





あす15日(金)から今週末は、にわか雨の可能性の低い、一段と安定した晴天となりそうです。そしてさらに暑さはレベルアップへ。今週末には山口市内で最高気温30度に達する「真夏日」の可能性もあります。

来週前半も晴れて汗ばむ暑さの日々ですが、来週後半はぐずつく天気が多くなってきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

