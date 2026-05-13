総合化学メーカー、UBEは2026年3月期の連結決算を発表しました。主要製品の販売が低迷するなどしたものの構造改革によって減収増益となっています。UBEは子会社など63社を合わせたことし3月期の連結決算を発表しました。売上高は4623億円で245億円の減収営業利益は189億円で9億円の増益でした。主要製品の販売が低迷したことなどが影響し減収だったものの構造改革を進めた結果減価償却費が減少したことで増益となった