●地上が夏先取りの中で上空に寒気…大気の状態が少々不安定●あす14日(木)は基本的には晴天も 午後は夕立タイプのにわか雨の所も●週末にかけては天気安定 一段と暑さレベルアップで「真夏日」も＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ きょう13日(水)日中の県内は日ざしタップリで、最高気温25度以上の夏日の所も多くなるなど、季節先取りの汗ばむ暑さでした。一方で昼過ぎ頃から、山間部のごく狭いエリア限定ですが、急な雨雲の発達がありま