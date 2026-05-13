●地上が夏先取りの中で上空に寒気…大気の状態が少々不安定

●あす14日(木)は基本的には晴天も 午後は夕立タイプのにわか雨の所も

●週末にかけては天気安定 一段と暑さレベルアップで「真夏日」も

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きょう13日(水)日中の県内は日ざしタップリで、最高気温25度以上の夏日の所も多くなるなど、季節先取りの汗ばむ暑さでした。一方で昼過ぎ頃から、山間部のごく狭いエリア限定ですが、急な雨雲の発達がありました。あたかも、真夏の頃にみられる「夕立」みたいな感じです。





日本列島全体では、本州の山岳部を中心に一段と大気の状態が不安定で、発達した雨雲、雷雲があちらこちらで発生していました。





地上付近は日ざしとともに6月並みの気温の所が多い一方、上空は3～4月並みの冷たい空気・寒気が流れ込み、地上と上空との気温差が大きくなったことが、この不安定な空模様をもたらした要因と考えられます。





上空の寒気は、このあとも動きが少々動きが鈍い、とみられ、あす14日(木)も県内は基本的には大体晴れるものの、地上の気温が上がる昼過ぎ頃は、内陸、山間部ほどモクモクと雲が湧き上がって、夕立のようなにわか雨の可能性があります。洗濯物の外干しなど、雲行きの変化に要注意です。





なお、あさって15日(金)から今週末にかけては、雲の成長を抑え込む高気圧のパワーが強まることで、にわか雨の可能性の低い、より日ざしの力強さが増す晴天になっていく、とみています。

一方、高気圧は地上の暖かい空気を閉じ込める形となっていくことで、今度は週末にかけて、いっそう「暑さ」がレベルアップしていきます。



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あす14日(木)も力強い日ざしがタップリ降り注ぐ一日ですが、昼頃～夕方前は、ごく一部のエリアながら、急に雲が発達してのにわか雨も心配。山口市中心部も、わずかに通り雨があるかもしれませんので、空模様の変化には気をつけましょう。

日中の気温は25度以上の夏日の所が多く、昼間は汗ばむ暑さです。





あす14日(木)も紫外線は強烈です。

暑さ対策も兼ねて、できるだけ直射日光を避けて過ごすようにしましょう。





15日(金)～今週末は、にわか雨の可能性の低い、一段と安定した晴天となりそうです。そしてさらに暑さはレベルアップへ…今週末には山口市内で最高気温30度に達する「真夏日」の可能性もあります。

来週前半も晴れて汗ばむ暑さの日々ですが、来週後半はぐずつく天気となってきそうです。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

