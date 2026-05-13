5月11日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のボーカル・大森元貴が、音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。ソロでも圧巻のパフォーマンスを見せたが、ファンの間では大森のビジュアルの変化が心配されている。大森は、4月にリリースした最新曲『催し』を歌唱した。「報道番組『news zero』（日本テレビ系）のテーマ曲で、不安や葛藤を抱えながらも、明日へ向かっていく現代の人間模様を表現し