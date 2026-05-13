5月11日、3人組バンド「Mrs.GREEN APPLE」（以下、ミセス）のボーカル・大森元貴が、音楽番組『CDTVライブ！ライブ！』（TBS系）に出演した。ソロでも圧巻のパフォーマンスを見せたが、ファンの間では大森のビジュアルの変化が心配されている。

大森は、4月にリリースした最新曲『催し』を歌唱した。

「報道番組『news zero』（日本テレビ系）のテーマ曲で、不安や葛藤を抱えながらも、明日へ向かっていく現代の人間模様を表現しています。5月6日に大森さんのYouTubeチャンネルでミュージックビデオが公開されたところ、13日時点で500万回近く再生されており、注目を集めています」（スポーツ紙記者）

そのパフォーマンスに魅了された視聴者も多かったことだろう。一方で、放送後のXでは

《大森痩せた？？？顔細ない？？》

《大森さん痩せた？肩パッドのせい？で華奢に見えるだけ？！疲れすぎてんじゃないかと心配になる》

《大森さんめっちゃ痩せてね？》

など、大森の “やせ姿” を心配する声が聞かれていた。

「赤いシャツを着て、全体的にウェーブのかかったヘアスタイルで歌唱した大森さんですが、頬がこけて見える人がいたようです。人によっては、やつれた印象を受けたのでしょう」（芸能記者）

ミセスは2025年にデビュー10周年を迎え、大みそかの『第76回NHK紅白歌合戦』で大トリを務めた。2026年も4月から7月にかけてスタジアムツアーを開催し、冠番組『テレビ×ミセス』（TBS系）がスタートするなど、仕事は途切れない。大森はバンド活動に加えて、ソロ活動にも力を入れている。

「2025年5月、約4年ぶりにソロ活動を再始動しました。これまでもバンドのボーカルがバンド活動と並行してソロ活動をおこなうケースはありましたが、バンドの仕事が落ち着いている時期におこなうことが多かった印象です。

その点、大森さんはミセスの人気絶頂といえる時期に、音楽活動に加えて、2025年のNHK連続テレビ小説『あんぱん』や映画『#真相をお話しします』に出演するなど、俳優業にも取り組んできました。

大森さんの活躍を喜ぶファンも多いですが、異例のソロ活動で “働きすぎ” を不安視する向きもあるようです」（同前）

バンドとソロ、俳優の “三刀流” で、ファンにどんな景色を見せるのか。