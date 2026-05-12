5月11日、元フジテレビアナウンサーの笠井信輔氏のYouTubeチャンネルにゲスト出演したのは、現在映画『SAKAMOTO DAYS』公開中の福田雄一監督。コメディ映画を得意とする監督が、過去5年間、“うつ”に苦しめられた経験を語った。「出演したのは『笠井信輔のシネマスパーリング』です。11日に『SAKAMOTO DAYS』＜福田雄一監督超ロング対談㈰＞、12日に㈪が公開されました。動画内では2019年から2024年まで基本的に寝