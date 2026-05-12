5月12日、Hey！Say！JUMPの山田涼介が7月期ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）に主演することが発表された。「大ヒットミステリー小説を原作とする本作ですが、山田さんが演じるのは、遺伝子学を研究する大学院生という役どころ。この発表とともにキービジュアルが公開されたのですが、山田さんの顔回りに花が敷き詰められている衝撃的な写真です。山田さんはどこかげっそりとした様子で写っていることもあり、インパク