5月12日、Hey！Say！JUMPの山田涼介が7月期ドラマ『一次元の挿し木』（日本テレビ系）に主演することが発表された。

「大ヒットミステリー小説を原作とする本作ですが、山田さんが演じるのは、遺伝子学を研究する大学院生という役どころ。

この発表とともにキービジュアルが公開されたのですが、山田さんの顔回りに花が敷き詰められている衝撃的な写真です。山田さんはどこかげっそりとした様子で写っていることもあり、インパクトがかなり強いものになっています」（芸能記者）

山田は現在33歳。対して役柄は大学院生役と、少し離れているようだ。これについて山田は「この年齢で、この人生経験を経た中で、この役に挑めるのは良かったと思っています」と語っている。

さらに、「33歳になったこのタイミングでこのドラマがスタートして、6〜7月で初めてのソロドームツアーがあったりもして、すごくいいスタートが切れるかなと思っています」と、順風満帆な現在について思いを明かしていた。

「前向きな様子を見せた山田さんですが、アイドル業でも多忙を極めているだけに、今回の発表には体調面を心配する声が寄せられていました。Xでは《山田くん痩せたかな？？》《なんか痩せた気がする？》など、激ヤセを心配する声も数多くありました。

30歳を過ぎてからソロ活動を本格化させた山田さんは、2024年末にデジタルシングルをリリース。翌年にはオリジナルアルバム『RED』を発売し、全国6都市20公演をめぐるツアーは約20万人を動員する成功を収めました。

2026年には2枚目のアルバム『Are You Red.Y?』を発売。6〜7月に初のドームツアーを控えています。それ以外にも、テレビ番組でレギュラーを複数抱えるなど、仕事のスケジュールがかなり詰まっている様子です」（同前）

ライブに向けて体を絞っている可能性もあるが、無理は禁物だ。