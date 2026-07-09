同居する父親を自宅で殺害し、現金約1200万円を奪ったとして、宮城県警塩釜署は9日、強盗殺人の疑いで同県松島町松島普賢堂の無職斎藤幸司容疑者（46）を再逮捕した。認否を明らかにしていない。署によると、奪った現金の一部を借金の返済に充てていたとみられる。容疑者は5月、自宅で父正人さん＝当時（74）＝の遺体を遺棄した疑いで逮捕、起訴されていた。再逮捕容疑は、2月8日ごろ、正人さんを殺害し、現金約1200万円を奪っ