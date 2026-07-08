これまでに3回の結婚を経験し、8回の出産を経験したトレオレル美智子さん（41）。最も上の子が19歳、最も下の子が1歳。子どもの男女比は女性6人、男性2人だ。現在の夫との間にもうけた子は、2025年に誕生した第8子の六女のみ。しかし、家族仲はとても良く、フランスで幸せな生活を送っている。【写真】8人の子どもがいるトレオレル美智子さんや「元夫」の写真などを見るそんな彼女だが、過去2回の結婚では非常につらい目に遭っ