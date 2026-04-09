2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が７日、オフィシャルブログを更新。“相棒”であるトヨタの「ランドクルーザー70」とともに自然の中で過ごしたリフレッシュ時間についてつづった。 約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。３月24日に更新したブログにて、新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことを報告。「初心者ですが楽しんでいます」