新山千春、愛車ランクル70で自然満喫、心身ともにリフレッシュ
2023年に14歳年下の一般男性と再婚したタレントの新山千春が７日、オフィシャルブログを更新。“相棒”であるトヨタの「ランドクルーザー70」とともに自然の中で過ごしたリフレッシュ時間についてつづった。
約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。３月24日に更新したブログにて、新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことを報告。「初心者ですが楽しんでいます」と愛車との時間を楽しんでいる様子をつづっていた。
この日、「2026/04/07」と題したブログでも、愛車でドライブに出かけたことを報告。「自然の中で、鳥の囀りを聞いたり、時間気にせず焚き火してからの温泉！！」と充実した時間を明かし、「自然の中で大きな深呼吸できる時間が贅沢で豊かな気持ちになれた」と心身ともにリフレッシュできた様子を伝えた。
上下スウェットにスニーカーとラフな姿でアウトドアを楽しむ様子や、焚き火の写真、満開の桜の風景、ピンクのシャツにワイドパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで満面の笑みを浮かべながら愛車に寄りかかる姿などドライブの思い出ショットを多数公開。
SNSでは「ランクルLIFE楽しんでますね」「いつも若々しくて綺麗」「白のパーカーお似合い」などの声が寄せられている。
約20年乗り続けた愛車“Jeep”から新たに「ランドクルーザー70」に乗り換えた新山。３月24日に更新したブログにて、新たな愛車とともに２日間で約1000キロにおよぶ旅を楽しんだことを報告。「初心者ですが楽しんでいます」と愛車との時間を楽しんでいる様子をつづっていた。
上下スウェットにスニーカーとラフな姿でアウトドアを楽しむ様子や、焚き火の写真、満開の桜の風景、ピンクのシャツにワイドパンツを合わせたスタイリッシュなコーディネートで満面の笑みを浮かべながら愛車に寄りかかる姿などドライブの思い出ショットを多数公開。
SNSでは「ランクルLIFE楽しんでますね」「いつも若々しくて綺麗」「白のパーカーお似合い」などの声が寄せられている。