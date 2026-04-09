お笑いタレントの平野ノラが７日、オフィシャルブログを更新。タレントの大沢あかねの変化と美しさを絶賛するとともに、子どもの学習について母としての思いをつづった。 この日、「今日のお供は大沢あかねちゃん」と題したブログで、「新幹線は読書チャンス」と切り出し、「子どもが出来てから圧倒的に減ってしまったのが読書」と現状を告白。 イヤホン読書をしても「家ではなかなかゆっくり読めず」、寝かしつけ後に読もうとし