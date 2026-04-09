平野ノラ、大沢あかねの美しさ絶賛「本当にどんどんキレイに」
お笑いタレントの平野ノラが７日、オフィシャルブログを更新。タレントの大沢あかねの変化と美しさを絶賛するとともに、子どもの学習について母としての思いをつづった。
この日、「今日のお供は大沢あかねちゃん」と題したブログで、「新幹線は読書チャンス」と切り出し、「子どもが出来てから圧倒的に減ってしまったのが読書」と現状を告白。 イヤホン読書をしても「家ではなかなかゆっくり読めず」、寝かしつけ後に読もうとしても「３秒で即寝」と明かし、「移動にしてます！」と移動時間を有効活用していることを伝えた。
この日手にしていたのは、大沢の初の美容本。『ノラねぇ、いつもありがとバブリー！！家事に育児に仕事に美容にバブルに忙しいけどW浅野に負けないくらいがんばろ！！うちら。あかね』と手書きメッセージが添えられたページや表紙の写真とともに、「３人の子育て中にあみだした美容法！共感すぎて感心しながら見てます」と絶賛。「本当にどんどんキレイになって！」 とその変化にも驚きをつづった。
さらに、もう１冊の学習に関する書籍についても紹介。自身の学生時代を振り返り、「勉強がついていけず苦痛だった」「テストで−３点取ったこともある」とユーモアを交えて告白。
一方で、28歳で宅建に一発合格した経験にも触れ、「日建学院に通いながら勉強したのがとっても楽しかった」と回顧。子どもに対しては「学ぶ楽しさや、やればできる！を味わって欲しい」と思いを明かし、「学習環境はサポートしたい」と前向きな姿勢を示し、最後は「OKバブリー！」と平野らしい一言でブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。
この日、「今日のお供は大沢あかねちゃん」と題したブログで、「新幹線は読書チャンス」と切り出し、「子どもが出来てから圧倒的に減ってしまったのが読書」と現状を告白。 イヤホン読書をしても「家ではなかなかゆっくり読めず」、寝かしつけ後に読もうとしても「３秒で即寝」と明かし、「移動にしてます！」と移動時間を有効活用していることを伝えた。
さらに、もう１冊の学習に関する書籍についても紹介。自身の学生時代を振り返り、「勉強がついていけず苦痛だった」「テストで−３点取ったこともある」とユーモアを交えて告白。
一方で、28歳で宅建に一発合格した経験にも触れ、「日建学院に通いながら勉強したのがとっても楽しかった」と回顧。子どもに対しては「学ぶ楽しさや、やればできる！を味わって欲しい」と思いを明かし、「学習環境はサポートしたい」と前向きな姿勢を示し、最後は「OKバブリー！」と平野らしい一言でブログを締めくくった。
平野は2017年12月に同い年の一般男性と結婚し、2021年３月に長女を出産。ブログでは、子育ての様子や仕事の裏側を“バブリー”な感性で発信し、幅広い世代から支持を集めている。