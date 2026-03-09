侍ジャパン・大谷翔平【写真：ロイター】フルカウント

吉田正尚が豪戦で逆転勝利 大谷翔平の意外な表情が話題に

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 侍ジャパンは8日、WBC1次ラウンドC組のオーストラリア戦に臨んだ
  • 7回2死一塁から吉田正尚が逆転2ランを叩き込み、9回に大勢が2被弾
  • 1点差に迫られながらも逃げ切って勝利を挙げ、ファンは歓喜に沸いた
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
  2. 2. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
  3. 3. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
  4. 4. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
  5. 5. 大谷翔平ら選手が天皇陛下に一礼
  6. 6. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
  7. 7. 危険運転致死の疑い　２６歳男を逮捕　きのう親子２人死亡の事故　富山
  8. 8. りくりゅう「カナダに帰ります」
  9. 9. アルコール性認知症 3つの症状
  10. 10. ベッキーの旧姓は「日本に4人」
  1. 11. 37歳女が10代少年を誘拐か 逮捕
  2. 12. マツコ 危機を実感した地方都市
  3. 13. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
  4. 14. イランの次期指導者「決定」
  5. 15. 夫婦別姓問題に「結婚するなよ」
  6. 16. 可愛いと誤解 婚期逃す人に私見
  7. 17. マックが値上げ隠し? 消費者複雑
  8. 18. Apple新商品がAmazonで予約開始
  9. 19. 有吉 コウメ太夫を本気で尊敬
  10. 20. 強風に抗うポメラニアン大バズり
  1. 1. 女性遺体写真480枚 元警官を直撃
  2. 2. 危険運転致死の疑い　２６歳男を逮捕　きのう親子２人死亡の事故　富山
  3. 3. 37歳女が10代少年を誘拐か 逮捕
  4. 4. 細菌だらけ? 歯ブラシのNG保管法
  5. 5. 出光「エチレン」製造停止の可能性を取引先に通知　中東からのナフサ供給停止が長期に及ぶケースを想定
  6. 6. 「名代富士そば」の読み方に驚き
  7. 7. 母子が事故死 子は首の骨折れる
  8. 8. ノルウェー米大使館で爆発 捜査
  9. 9. 首相Xに「行けたら行く」と炎上
  10. 10. 常軌逸してる 首相の写真に批判
  1. 11. 長野市の10歳未満の女の子が麻しん（はしか）に感染　発症前後に市内2か所の飲食施設に滞在　市が注意呼び掛け【長野】
  2. 12. 大野智 推定年収は「10億超」か
  3. 13. LUUPに怒り 正気の沙汰じゃない
  4. 14. 小学館問題 被害女性が声明発表
  5. 15. 「県道に牛が…」 通報相次ぐ
  6. 16. 秋元真夏が「第二の故郷」で体験
  7. 17. 双子を出産 2人とも尻の穴がない
  8. 18. 都営バスが深夜全廃 深刻すぎる
  9. 19. 榛葉幹事長が涙「言葉ないね」
  10. 20. 藤井貴彦に異変か 櫻井も犠牲に
  1. 1. 夫婦別姓問題に「結婚するなよ」
  2. 2. 可愛いと誤解 婚期逃す人に私見
  3. 3. 離婚原因ランキング 最多理由は
  4. 4. 浴室で女性死亡 体液こびりつく
  5. 5. 高市首相の国会答弁、4割超減
  6. 6. 石川県知事選挙で山野之義氏が初当選、高市首相の応援も受けた現職の馳浩氏ら破る
  7. 7. 実業家が「豚まん投げつけ」被害
  8. 8. 2期目狙う馳浩氏ピンチ…石川県知事選は保守分裂“ラウンド2”「不人気現職vs極右前市長」でカオス極まる
  9. 9. 石川知事に元金沢市長　首相支援の現職馳氏敗北
  10. 10. 小野田氏の「悪癖」に心配の声が
  1. 11. 失神するまで飲む「狂った日常」
  2. 12. 母は毒親「あの世に逝けば万歳」
  3. 13. バーレーンから邦人ら9人がサウジ到着
  4. 14. 「都構想」の法定協案提出見送り　大阪市、府と対応割れる
  5. 15. お役所の"お決まり文書"に悶絶
  6. 16. 「行けたら行く」首相の発言賛否
  7. 17. 初当選の元金沢市長「期待に応える」
  8. 18. 首相、石川で現職の馳氏支援訴え　保守分裂知事選、異例のてこ入れ
  9. 19. 予算早期成立、中小企業支援を　地方公聴会、異例の日曜開催
  10. 20. 橋下大阪市長ウォッチ 区長予定者にクギ「公人にプライバシーなし」
  1. 1. イランの次期指導者「決定」
  2. 2. マクドナルドCEO試食に酷評の声
  3. 3. サウジ イランに報復すると警告
  4. 4. 「トランプ氏から性的暴行」証言
  5. 5. 自衛隊機がモルディブに到着
  6. 6. レバノン側死者は300人を超えに
  7. 7. 米富豪の「牧場」に少女を埋葬?
  8. 8. 「山ごとし」中ロ関係に言及
  9. 9. ハメネイ師後継を選出か イラン
  10. 10. 米交渉応じず イランへ攻撃続行
  1. 11. 女子学校の攻撃「イランの仕業」
  2. 12. トランプ氏「軍事連合」発足
  3. 13. 中国の外相 台湾介入をけん制
  4. 14. マンションの共用廊下にキッチンや便器、隣人が勝手に改造―中国
  5. 15. 「やべえ!」ポケカ窃盗でミス 米
  6. 16. 中国SNSで「親育て直す」ブーム
  7. 17. 北朝鮮 10代少女から金採掘へ
  8. 18. 日本人の台湾旅行が「コピペ」になる理由―台湾メディア
  9. 19. “アンダーブーブ”丸見え写真が大バズりした韓国女性実業家、プールサイドで肉感ボディを惜しげもなく
  10. 20. バリ島で凄惨な事件…何があった
  1. 1. マックが値上げ隠し? 消費者複雑
  2. 2. 成田空港への新たなルート誕生へ
  3. 3. ベッドにスマホ 脳がゴミ屋敷に?
  4. 4. 閉館間際に「IFT」を訪ねてみた
  5. 5. iPhone17e「実質値下げ」に驚き
  6. 6. 浮気妻を破産に…夫の執念の復讐
  7. 7. 担任決まらぬまま…学校で異常
  8. 8. 「地頭のよさ」感じる子ども
  9. 9. 自宅に「400万円」のタンス預金があります。銀行に入金すると“税務署に連絡がいく”と聞いたのですが、税金を取られることもあるのでしょうか？ 入金時の注意点とは
  10. 10. 日本生命の米法人がOpenAIを提訴
  1. 11. 父のタンス預金が100万円ほど出てきました。申告が必要だと知らず、生活費として少しずつ使ってしまいました。今からでも申告すべきでしょうか？
  2. 12. 引っ越しの挨拶 粗品の相場は?
  3. 13. 再雇用初日 給与明細に震えた訳
  4. 14. てんや 期間限定メニューを販売
  5. 15. 男女の賃金差、大企業が顕著　勤続年数、昇進で違い
  6. 16. 数千人が「蒸発」意外な行き先
  7. 17. 24h自動で稼働 FX自動売買の魅力
  8. 18. ぐっすり眠ろう BAKUNEが20％OFF
  9. 19. 誰とも話さない日増えた…孤立
  10. 20. 強要性交で「萎えるから泣くな」
  1. 1. Apple新商品がAmazonで予約開始
  2. 2. 星4以上 失敗しないAmazon商品
  3. 3. 5000円以下の神ガジェットまとめ
  4. 4. 寝返りの数を最小限に 話題の枕
  5. 5. 「5ch」ドメインはく奪が判明
  6. 6. 人気のノンフライヤーが24％OFF
  7. 7. G-SHOCKがAmazonで最大42％OFFに
  8. 8. ogawaやDODがAmazonで最大半額に
  9. 9. 人気のビジネスシューズが44%OFF
  10. 10. Amazonセール パスタは37%OFFに
  1. 11. Shokzのイヤホンが最大30％オフ
  2. 12. AirPods Pro 3が楽天でセールに
  3. 13. お酒もノンアルも AmazonでSALE
  4. 14. 即ポチ確定 40%OFFのAmazon商品
  5. 15. Kindle Unlimitedが2ヵ月間無料
  6. 16. Amazonセールで人気のガジェット
  7. 17. シャープ、フラッグシップスマホ「AQUOS R9 pro」のメーカー版「SH-M30」にAndroid 16へのOSバージョンアップを提供開始
  8. 18. Snapdragon 8 Elite搭載の9インチAndroidタブレット「REDMAGIC Astra Golden Saga 限定版」が日本で数量限定で販売開始
  9. 19. 世界が注目するマジシャンが大集結！/ カナルタイプワイヤレスイヤホン「JBL Tune 135BT」【まとめ記事】
  10. 20. Amazonセール PS5本体もお得に
  1. 1. 韓国メディアが侍ジャパンに感謝
  2. 2. 大谷翔平ら選手が天皇陛下に一礼
  3. 3. 敗れた豪州も脱帽 ネット感動
  4. 4. りくりゅう「カナダに帰ります」
  5. 5. 韓国「日本を応援しましょう」
  6. 6. WBC豪州 天皇陛下にユニ献上
  7. 7. 侍Jがチャンス逃す Xで疑問噴出
  8. 8. 「無料で生中継」にファンが歓喜
  9. 9. 皇后さま WBC観戦を「楽しみに」
  10. 10. 吉田正尚が球場騒然の逆転2ラン
  1. 11. アリサ・リュウ 父との確執告白
  2. 12. WBCで台湾ファンがゴミ拾い 話題
  3. 13. 大谷の通訳 SNS開設で「ご報告」
  4. 14. 豪州代表 天皇陛下へ敬意の行動
  5. 15. 海外が困惑 東京Dで奇妙な光景
  6. 16. 脱帽&韓国に一礼 完璧だった大谷
  7. 17. 侍J 吉田正尚の逆転弾で3連勝
  8. 18. 日韓戦の旭日旗に怒り WBCに抗議
  9. 19. WBCでNetflix「新たに契約」4.9%
  10. 20. WBC 菅野と岡本が「煽りあい」
  1. 1. やす子 自衛官訓練で番組欠席へ
  2. 2. 前園真聖が重傷 テレ東に批判
  3. 3. ベッキーの旧姓は「日本に4人」
  4. 4. マツコ 危機を実感した地方都市
  5. 5. 菊池風磨の対応 視覚障害者が涙
  6. 6. 有吉 コウメ太夫を本気で尊敬
  7. 7. 飯島愛さんのAVが大ヒットした訳
  8. 8. 新しい地図サイトに「木村拓哉」
  9. 9. 今泉佑唯 産後の尿もれを告白
  10. 10. 高木ブー　93歳の誕生日迎え「100歳目指して頑張ります」　祝福殺到「おめでとう」「長生きして」
  1. 11. えなこ　ポケモンZA・カナリィのコスプレ披露に「クオリティが高い」「マジ可愛い〜」「ヤバい！」
  2. 12. 母の彼氏からキス 衝撃の裏切り
  3. 13. さんま「絶対に大阪に帰る」
  4. 14. MALIA.移住したドバイから脱出
  5. 15. しなこ「骨切りします」手術報告
  6. 16. 博多大吉 メロメロになったアナ
  7. 17. 杏、仏で並ぶ日本食の価格に驚愕
  8. 18. 渡部建 不倫報道後は家族に変化
  9. 19. 沙也加さんと踏み台交際か…唖然
  10. 20. 復帰した安住アナ 病名を発表
  1. 1. 米の「ワイスピ」ライド公開
  2. 2. Dカップの母 娘に抜かされました
  3. 3. 保存数500% ユニクロが大バズり
  4. 4. 冨永章胤の海外ランウェイに注目
  5. 5. GUからチノパンが登場 春コーデ
  6. 6. 思春期の子へ「愛情の伝え方」
  7. 7. ストレスゼロ 40代の名品アクセ
  8. 8. ローソン 抹茶好き必見の新作
  9. 9. ブルーデニムでこなれコーデ
  10. 10. レシピ不正流用され寝たきり状態
  1. 11. 「年収制限」結婚相談所に入れず
  2. 12. 堀ちえみ「身体中傷だらけに」
  3. 13. 習い事が大好きなはずなのに「うーん」ピアノに興味はあるけど、、、4歳息子が漏らした『本音』にハッ
  4. 14. フレンチクルーラー専門店「FRECKLE donuts」がニュウマン高輪に期間限定オープン！絶品ドーナツに舌鼓
  5. 15. スギ薬局限定 クロミコラボ商品
  6. 16. 臨月に夫が浮気 再構築の難しさ
  7. 17. 【PEACH JOHN】バレンタインデーに向けた限定コレクションが登場♡
  8. 18. 【クロスホテル京都】京都北山杉のティースタンドがおしゃれなアフタヌーンティー
  9. 19. GU 大人に似合う上品コーデ術
  10. 20. 家族を犠牲にする俺ってイケてる！ 夫の自己陶酔がすごい…【うちの夫は自称起業家！ Vol.44】