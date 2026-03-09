吉田が7回に逆転弾、9回に大勢が2被弾献上も勝利

野球日本代表「侍ジャパン」は8日、ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の1次ラウンドC組のオーストラリア戦（東京ドーム）で逆転勝利を飾った。最後は1点差に迫られながらも逃げ切った。歓喜に沸く場内の中、大谷翔平投手（ドジャース）の意外な“表情”が話題を呼んでいる。

侍ジャパンは何度も塁を賑わしたが、あと一本が出ずに6回に先制を許した。それでも7回2死一塁から、吉田正尚外野手（レッドソックス）が逆転2ランを叩き込んだ。8回にも2点を加えてリード。しかし9回に大勢投手（巨人）が2本のソロを被弾し、1点差となった。

どうにか最後は逃げ切ってそのまま勝利。プールCの1位通過を確定させ、侍ジャパンはマイアミへ乗り込む。東京ドームが大歓声に包まれ、ナインはベンチから喜びを爆発させて飛び出した。

しかし、大谷だけは少し違った。気を引き締めた表情を見せながら出迎え、整列していた。

隣にいた山本由伸投手（ドジャース）がジャンプしながら飛び出したのとは対照的な様子にファンも注目。「大谷さん、なんか言いたそ」「気を引き締め、だろう」といった声や、山本の喜び方に「ヨッシー笑」「冷静な大谷さんの横で由伸さん笑」「由伸かわいいなww」などと爆笑する声も寄せられた。（Full-Count編集部）