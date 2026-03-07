NHK職員による白昼の卑劣な犯行が、大きな波紋を広げている――。3月6日、NHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクター・中元健介容疑者が不同意性交等の容疑で逮捕された。「多くの人が行き交う1月4日、東京・渋谷の路上を歩いていた20代女性に声をかけ、近くの人気のないビルに連れ込んで性的暴行に及んだ疑いが持たれています。その場から逃げようとする女性の腕を掴み、『俺、危ないものを持っているから』と脅したと