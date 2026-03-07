NHK職員による白昼の卑劣な犯行が、大きな波紋を広げている――。

3月6日、NHK報道局スポーツ情報番組部のチーフディレクター・中元健介容疑者が不同意性交等の容疑で逮捕された。

「多くの人が行き交う1月4日、東京・渋谷の路上を歩いていた20代女性に声をかけ、近くの人気のないビルに連れ込んで性的暴行に及んだ疑いが持たれています。その場から逃げようとする女性の腕を掴み、『俺、危ないものを持っているから』と脅したとされています。その後、防犯カメラの映像で中元容疑者が自転車でNHK近くに行ったことが分かっています。

中元容疑者は『無理やりではない』と容疑を一部否認しているものの、押収されたスマートフォンからは複数のわいせつ行為がおこなわれている写真や動画が見つかっており、警視庁は余罪の可能性も含めて捜査を進めています」（事件担当記者）

同日、NHKは緊急記者会見を開き、安保華子理事をはじめスポーツセンター長、広報局長らが出席し陳謝する事態に発展。公共放送のチーフディレクターによる衝撃的な事件を受け、SNS上ではNHKそのものに対する厳しい声が相次いだ。

《NHKのチーフディレクターが不同意性交で逮捕とか、もはや笑えないレベルで組織が腐ってるな。受信料払ってレイプ犯養ってると思うとマジで吐き気がする》

《組織の自浄作用とか期待するだけ無駄だし、コンプライアンス研修とか一体何のためにやってんの？本当に解体してほしい》

《第三者委員会作らないとな》

公共放送として高い倫理観が求められるNHKが根底から揺らいでいる。

「NHKによると、中元容疑者は犯行日に休日出勤しており、出社前に性的暴行をはたらいたことが分かっています。

中元容疑者は2000年に入社して以降、スポーツ畑を歩んできました。先日のミラノ・コルティナ五輪の取材にも関わっていたとされます。中元容疑者の肩書きである『チーフディレクター』は、番組制作の現場を統括するベテランポジション。一般企業で言えば課長クラスに相当し、複数のディレクターをまとめながら番組制作の進行や演出方針などを取り仕切る役割を担います。

年功色が強い同社では、年齢でチーフディレクターを経てプロデューサー、そして管理職へと昇進するのが一般的です。現在50歳という年齢を考えると、すでに次のポストに就いていても不思議ではない時期。出世コースから外れていた可能性もありますね。何か仕事をする中で鬱屈とした思いを抱えていたのか……。容疑者の“異常行動”について局内では何もキャッチできなかったのか、さまざまな疑問が湧きますね」（テレビ局関係者）

公共放送の看板を背負うNHKに、改めて厳しい目が向けられている。