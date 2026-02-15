東京・九品仏に本店を構える「Comme’N TOKYO（コムン トウキョウ）」は、麻布台ヒルズ店とともに連日行列が絶えない、日本発のベーカリーショップ。定番の食卓パンから惣菜パン、独創的な創作パンまで、100種類以上の豊富なラインナップで、毎日、選ぶ楽しさにあふれています♡ 今回はそんな、焼きたての香りとともに新しい味との出会いを楽しめる“大人のためのベーカリー空間”をご紹介します。素材の魅力と自由な発