エアコンの電気代はつけっぱなしのほうが安いと聞いたことはあるけれど、本当なのか疑問を持つ方は多いでしょう。 実はこの話、半分は本当で、半分は条件付きです。短時間の外出なら消さないほうが得になりやすいですが、24時間運転がそのまま節約につながるとはかぎりません。 そこで本記事では、冬に損しない判断基準と電気代を下げるコツを整理します。 「つけっぱなしが安い」と言われる理由は、“立ち上が