00【漫画】本編を読む出産祝いを送った友人とのやり取りを描いた、ゐ(@irk_hrk)さんの漫画が話題だ。お祝いを渡したのにお返しがないことにモヤモヤを抱える側と、産後ボロボロの体で育児に追われる側。本作は、日本の伝統的な「内祝い」という慣習がもたらす切実な軋轢を浮き彫りにしている。■友情に亀裂？お返しがないことへの「モヤモヤ」ご祝儀へのお返し問題01ご祝儀へのお返し問題02ご祝儀へのお返し問題03ネットで調べると