今朝（17日）、岡山県美咲町の県道で、大型トラックが標識の柱に衝突し、運転していた男性が死亡しました。 事故現場の画像（事故前）と地図 きょう（17日）午前4時20分ごろ、美咲町百々の県道52号で「建物にトラックが突っ込んでいる」と付近の住民から警察に通報がありました。 トラックの運転席は大破 警察によりますと、井原市下稲木町のトラック運転手の男性（62）が運転する大型トラックが、交差点付近にある標識柱に衝