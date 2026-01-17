カブスからフィリーズに移籍するブラッド・ケラー投手（30）が3月に行われる第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）に米国代表として選出されたことを16日（日本時間17日）、米メディアが報じた。「史上最強」の呼び声高い米国代表にまたしても強力右腕が加わった。ケラーはカブスの守護神として昨季は防御率2.07を記録し、被打率.171、被OPS.528。60イニング以上投げた投手の中では、被OPSはメジャー全体で9番目に低