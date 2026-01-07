Ankerの「2026 45W Nano」は、プラグが180度回転する（折りたためる）設計が特徴のUSB-C充電器です。差し込み角度をより柔軟に調整でき、壁際や電源タップまわりなどの狭い場所でも扱いやすいのがポイント。

プラグが180度回転する Image: Anker

内蔵の「Smart Display」が充電アニメーションやリアルタイム情報を表示する未来的なデザインも印象的。充電中の状態がひと目で分かるので、机上でも旅行先でも「今どうなっているか」を確認しやすくなっています。

情報ディスプレイがついている Image: Anker

出力は45Wで、iPhoneを充電するのにぴったり。加えて、iPhoneやiPad Proを識別して充電を最適化し、バッテリーの劣化を避けるようになっています。

カラーバリエーションはAurora White、Black Stone、Misty Blue、Orangeの4色。特にオレンジはCosmic OrangeのiPhoneと合わせる想定の色合いです。

カラーはiPhone 18に合わせてある Image: Anker

CESに合わせての発表で、発売時期については米国では2026年1月下旬となっています。日本での発売時期は未発表ですが、いずれやってくると思われます。

Source: Anker, 9to5Toys